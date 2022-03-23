Uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri yakalandı - Haberler

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Uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uzun zamandır peşinde olunan uyuşturucu taciri yakalandı

Aydın'da narkotik ekipleri tarafından uzun zamandır takip edilen uyuşturucu taciri yapılan operasyon ile yakalandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da narkotik ekipleri tarafından uzun zamandır takip edilen uyuşturucu taciri yapılan operasyon ile yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ederken uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmıyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde olduğu tespit edilen ve uzun zamandır takip edilen M.Y. isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Birçok kişiye uyuşturucu sattığını tespit edilen M.Y. isimli şahıs tespit edilen ikamette yakalanırken, operasyonda evin değişik yerlerine saklanmış 30 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde ile uyuşturucu tartmada kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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