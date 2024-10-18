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Uzun Süre Haber Alamayan Vatandaş Ekipleri Harekete Geçirdi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uzun süre haber alınamayan bir adamın uyuduğu ortaya çıktı. Akrabaları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan vatandaş, ekipleri harekete geçirdi, şahsın evde uyuduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Mehtaplı Sokak'ta bulunan evde yaşayan adamdan uzun saattir haber alamayan akrabaları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zili uzun süre çalması sonrasında kapı açıldı. Karşısında ekipleri gören adam, uyuyakaldığını, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ekipler, adamın durumun iyi olduğunu akrabalarına bildirerek adresten ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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