Üzümlü MYO'da tatbikat - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzümlü MYO'da tatbikat

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Üzümlü MYO'da tatbikat

Üzümlü Meslek Yüksekokulu (MYO), Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ile Üzümlü Dağcılık ve Spor Kulübü (ÜDOS) ortaklaşa "yüksek açı kurtarma" tatbikatı düzenlediler.

Üzümlü Meslek Yüksekokulu (MYO), Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı ile Üzümlü Dağcılık ve Spor Kulübü (ÜDOS) ortaklaşa "yüksek açı kurtarma" tatbikatı düzenlediler.

Üzümlü MYO'da gerçekleştirilen tatbikata Üzümlü Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cem Şems Tümer, akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Tatbikat dahilinde okulun 3. katında mahsur kalan yaralıların yüksek açı kurtarma ve sedye ile yüksek açı kurtarma çalışmalarıyla tahliyesi gerçekleştirildi. Katılanların yoğun ilgisini çeken tatbikat, afet durumlarında gerekli olan kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması konusunda izleyenlere heyecanlı ve aksiyonlu dakikalar yaşattı. - ERZİNCAN

Üzümlü MYO'da tatbikat

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tatbikat, Özbek, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title