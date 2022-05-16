Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti - Haberler

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Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzümlü'deki kavgada yaralanan genç adam hayatını kaybetti

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 gün önce meydana gelen kavgada yaralanan Salih Uçarkuş (39), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 gün önce meydana gelen kavgada yaralanan Salih Uçarkuş (39), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzümlü'de iki komşu aile arasında 13 Mayıs 2022 tarihinde kavga çıkmış ve kafasına kürek darbesi alan Salih Uçarkuş, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı D.A.M. tutuklanırken yaralı Uçarkuş'ta bugün sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Uçarkuş'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Üzümlü'de bugün defin işlemleri yapılırken Erzincan'dan da herhangi başka bir olaya sebebiyet verilmemesi için güvenlik tedbiri olarak çevik kuvvet polisleri de takviye gönderildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan, kavga, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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