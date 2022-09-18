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Üzüm satmak için geldi kurşunların hedefi oldu

3. Sayfa Haberleri

Üzüm satmak için geldi kurşunların hedefi oldu

Kilis'te üzüm satmak için geldiği pazarda bir kişi, hasmına ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Kilis'te üzüm satmak için geldiği pazarda bir kişi, hasmına ateş açan şahsın silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Talihsiz adam hayatını kaybederken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çengel Pazarının bulunduğu yere motosiklet ile gelen 2 kişi aralarında husumet bulunan H.Y'ye ateş açtı. Bu esnada olayla ilgisi olmayan üzüm satmak için pazara gelen Müddet Özkan ile A.B. ve H.Y. yaralandı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Müddet Özkan, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Müddet Özkan ile A.B'nin olayla ilgisi olmadığı, pazara üzüm satmak için geldiği öğrenildi. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte İ.A. gözaltına alındı. 1 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kilis 3. Sayfa Haberler

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