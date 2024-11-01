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Üzüm Nefes Borusuna Kaçan 10 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 10 aylık Tuna Eray isimli bebek, üzüm yemeye çalışırken nefes borusuna üzüm kaçması sonucu hayatını kaybetti. Aile hastaneye yetiştirmeye çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kurtaramadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna üzüm kaçan 10 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay, 2 gün önce saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ve Vedat Eray (32) çiftinin 10 aylık bebeği Tuna Eray, üzüm yemeye başladı. O sırada nefessiz kalan bebek, bir anda yere düştü. Durumu fark eden aile bebeği özel araçla hemen İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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