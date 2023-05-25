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Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

Üzüm bağında Hint keneviri yetiştirdi

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir üzüm bağına ekilmiş 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir üzüm bağına ekilmiş 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sarıgöl'ün Çimentepe Mahallesi'nde, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, O.K. (48) isimli şahsın Çimentepe Mahallesi'nde kenevir ektiği duyumu alması üzerine şahsın ikametinde ve bağında yapılan aramada 45 kök Hint keneviri bitkisi, 10 gram kubar esrar, 110 gram kenevir tohumu bulunarak el konuldu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, şahsın kan ve idrar örnekleri aldırılarak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Sarıgöl 3. Sayfa Haberler

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