Son dakika haberi... 16 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı: "Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm"

16 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan kameraman o anları anlattı: "Yardım etmek için durduk, otobüsün devrilerek geldiğini gördüm"

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 16 kişinin hayatını kaybettiği kazadan yaralı olarak kurtulan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kameramanı Bekir Özdemir, tedavi gördüğü hastanede dehşet anlarını anlattı.

4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esenile Umut Yakup Tanrıöver'inde aralarında bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan Bekir Özdemir, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu sırada kazaya ilişkin yaşananları anlatan Özdemir, "Yolda kaza vardı. Yardım etmek için durduk. Araç dereye uçmuştu. Bir cenaze vardı. Yaralıyı çıkartmak için 1 saate yakın uğraştık. Yaralıyı ambulansa yerleştiriyorduk. Ben yer yok diye ambulansın ön tarafından dolandım. Bir ara kafamı kaldırdım. Yolcu otobüsünün devrilerek geldiğini gördüm. 'Kaçın' diye bağırdım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.