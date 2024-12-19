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Bursa'daki Silahlı Saldırıda Yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut Hayata Tutundu

Bursa'daki Silahlı Saldırıda Yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut Hayata Tutundu
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Bursa'da bir mahkeme duruşmasında yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut, başarılı bir ameliyatın ardından yoğun bakımdan çıkarak servise alındı. Olayda hayatını kaybedenlerin aileleri, Bulut'un durumu için sevinç gözyaşı dökerken, baba Abdullah Bulut, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Bursa'da bir uzman çavuş ve iki sanığın hayatını kaybettiği Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki silahlı saldırı sonrası başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Uzman Çavuş Uğur Bulut, saatler süren ameliyat sonrası hayata tutundu. Yoğun bakımdan çıkan ve servise alınan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut, gözlerine açtığında hep beraber memlekete Bingöl'e gideceğiz diyen yakınlarına, "Yok yok bizde kalalım. Evde yer var" diye konuştu. Doktorların hayata döndürmek için seferber olduğu Uzman Çavuş Uğur Bulut'un yoğun bakımdan çıkması ailesi, sevenleri, mesai arkadaşlarını sevince boğdu. İHA'ya konuşan baba Abdullah Bulut, "Suçlular en ağır cezayı alsın" dedi.

Olay, 13 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Bursa 6. Ağır ceza mahkemesinde görülen duruşma salonunda tutuklu sanık Mertcan Akça ile baba Köksal Akça mahkemeye gelen müşteki Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından silahla vuruldu. Arbede esnasında kurşunların isabet ettiği baba-oğul olay yerinde hayatını kaybederken, 2 jandarma personeli ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar kaldırıldığı hastanede 14 Aralık'ta şehit düştü, arkadaşı Uğur Bulut ise hastanede tedavi altına alındı.

"Suçluların en ağır cezayı alacağına inanıyorum"

Duruşma salonundaki saldırıda mermi sağ şakağından girerek kafasının arkasından çıkan ve kafa tasında çatlak ve beyin kanaması yaşayan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Bulut Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acil ameliyata alındı. Saatler süren ameliyat sonrası Bulut, hayata tekrar tutundu. Yaklaşık 5 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkan Bulut'u kapıda bekleyen ailesi ve yakınları karşıladı.

Yakınları sevinç gözyaşı dökerken, kuzeninin, "Bingöl'e gideceğiz, üstünü başını giydirelim" sözlerine uzman çavuş Uğur Bulut, "Yok yok bizde kalalım. Bizim evde yer var" diye karşılık verdi.

5 gündür çocuklarını yalnız bırakmayan Bulut ailesi hastanede beklerken, sevinç gözyaşlarına boğulan baba Abdullah Bulut ise "Çok şükür durumu iyiye gidiyor. Ben suçluların en ağır ceza almasını istiyorum. Arkadaşı şehit düştü, Allah geride kalanlarına sabır versin. Biz bütün askerlerimize duacıyız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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