DENİZLİ (İHA) - Uzman çavuşun doktoru öldürdüğü olayın tanıkları dehşet anlarını anlattı

Darp ettiği uzman çavuş tarafından öldürülen doktordan geriye tıp literatürüne giren ameliyatı ve at bindiği anlara dair görüntüler kaldı

DENİZLİ - Denizli'de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'ın askerlik şubesi önünde darp ettiği uzman çavuş tarafından öldürüldüğü anlara tanık olan esnaf, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı. Dr. Ünsal'dan geriye tıp literatürüne giren ameliyatı ve at bindiği anlara dair görüntüler kaldı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, bugün öğle saatlerinde askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bakıcılığını yapan uzman çavuş Musa D. tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek öldürüldü.

Yaşanan dehşet anlarının tanığı olan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı gerçekleştiren esnaf Şahin Kök, korku dolu dakikaları şu şekilde anlattı:

"Olay, öğleyin saat 13.00'de meydana geldi. Jandarmanın karşısında bağırma sesleri gelmeye başladı. Aradan bir iki dakika sonra silah sesleri geldi. Bayağı 8-10 el kadar ateş edildi, biz dışarıda korktuk, vatandaşlarla beraber dükkanın içine sığındık. Vuran ise uzman çavuşmuş, ismi Musa'ymış, Tavas ilçesinde görev yapıyormuş. Doktora yardım ediyormuş ve arkadaşlarmış. Daha önce kavga etmişler. Sonra da bugün öğle saatlerinde böyle olay meydana geldi. Ben ambulansı 13.05'de aradım, onlar da geldi. Doktor orada ölmüş"

Öte yandan, aynı zamanda arkadaşı da olan uzman çavuş tarafından sokak ortasında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'dan geriye tıp literatürüne giren ameliyatı ve at bindiği anlara dair görüntüler kaldı. Dr. Ünsal tarafından 2019 yılında Konya'da vajinası olmayan hastaya tıp literatürüne girecek bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan ameliyatla, vajinası olmayan, tek böbreği de rahmin yerinde olan hastaya, böbreği korunarak kalın bağırsaktan vajina yapılmıştı.