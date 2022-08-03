Uzman Çavuş'un kendisini darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi - Haberler

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Uzman Çavuş'un kendisini darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi

Uzman Çavuş'un kendisini darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi 14 Mart tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görevli icapçı Doktor Tahir Tarımer, Uzman Çavuş ile yaşadıkları arbede sonrası darp edildiğini iddia etmiş, güvenlik...

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Uzman Çavuş'un kendisini darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Doktor FETÖ soruşturmasından ihraç edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste görevli iken 14 Mart'ta Uzman Çavuş'un kendisini darp ettiği iddiası ile gündeme gelen Dr. Tahir Tarımer, FETÖ soruşturması sonucu meslekten ihraç edildi.

MUĞLA - 14 Mart tarihinde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste görevli icapçı Doktor Tahir Tarımer, Uzman Çavuş ile yaşadıkları arbede sonrası darp edildiğini iddia etmiş, güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkmasından sonra da darp edilen kendisi değil, Uzman Çavuşun olduğu ortaya çıkmıştı.

Olay sonrası hem idari, hem de adli soruşturma başlatılırken, doktor hakkında FETÖ/PDY soruşturması da başlatılarak 2 ay süre ile geçici olarak açığa alınmıştı. Dr. Tahir Tarımer hakkında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması tamamlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından doktor görevinden ihraç edildi.

Alkışlanarak taburcu edilmişti

Bir gün sonra kamuoyuna 'Uzman Çavuş'tan Doktora darp' iddiası ile hastane acil servis önünde hekimler tarafından açıklama yapıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrah Servisinde ameliyatının yapılmasının ardından taburcu olurken yaklaşık 20-25 kişilik hastane personeli tarafından alkışlarla protesto edilerek hastaneden taburcu edildi.

Güvenlik kamerası doktorun yalanını ortaya çıkardı

Muğla'da yaşanan olaylara ilişkin güvenlik kameralarının ortaya çıkması ile gerçekler ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarında acil serviste yaşanan darp iddiasının Uzman Çavuş tarafından gerçekleşmediği Uzman Çavuş'un fiziki saldırıya uğradığı görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - 3. Sayfa

Muğla 3. Sayfa Haberler

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