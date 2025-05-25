Uzman Çavuş, Tartıştığı Babasını Vurarak Öldürdü

Uzman Çavuş, Tartıştığı Babasını Vurarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da izinli olarak memleketine dönen uzaman çavuş A.Y., babası ile tartıştı ve çıkan kargaşada babasını beylik silahıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından uzman çavuş gözaltına alındı.

Karaman'da bir uzman çavuş izinli geldiği baba ocağında tartıştığı babasını beylik silahıyla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, izinli olduğu için memleketinde bulunduğu öğrenilen uzman çavuş A.Y. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle babası Nihat Yalçın (57) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine uzman çavuş A.Y., üzerinde bulunan beylik tabancası ile babasına kurşun yağdırdı. Baba Nihat Yalçın, evinin bahçesinde vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, oğlu uzman çavuş A.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nihat Yalçın'ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
Yönetmen Kubrick'in 14 yıl yaşadığı evi satışa çıkarıldı, fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü yönetmenin efsane evi satışa çıkarıldı! Fiyatı servet değerinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kupayı kimin vereceği belli oldu

Galatasaray'a şampiyonluk kupasını kimin vereceği belli oldu
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: CHP bizim bıraktığımız projeleri kapattı

Eski başkandan yaylım ateşi: Bıraktığımız projeleri kapattılar
Seda Akgül'ün yeni mesleği duyanları şaşırtıyor

Bir dönemin aranan ismiydi! Yeni mesleği şaşırttı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Yüzerken karşılaştığı ölü yunusu omzuna alıp, kıyıya bıraktı

Deniz kenarında oturan vatandaşları şaşkına çeviren görüntü
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.