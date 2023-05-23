Üzerlerinden 57,57 gram uyuşturucu çıkan 2 şahıs tutuklandı

Bolu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda üzerlerinde 57,57 gram uyuşturucu çıkan 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda üzerlerinde 57,57 gram uyuşturucu çıkan 2 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekiplerinin şehir merkezinde yürüttüğü çalışmalara 2 şüpheli takıldı. Ekipler tarafından C.K ve H.B'nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde şahısların üzerinden 2 parça halinde toplam 27,59 gr gelen sentetik kannobinoid(bonzai) maddesi, 2 parça halinde toplam 27,38 gr gelen metamfetamin maddesi ve 2,06 gram gelen esrar maddesi yakalandı.

Şahıslar, ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. ve H.B. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU