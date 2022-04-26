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Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 4 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 19 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen O.Ç., Y.Ç., Ö.K. ve H.G. isimli şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında üzerlerinden 19 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Haklarında 'uyuşturucu kullanma ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden O.Ç.'nin 8 ayrı suçtan kaydı olduğu belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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