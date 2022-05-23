Üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde maden ocağında üzerine mermer kütlesi düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde maden ocağında üzerine mermer kütlesi düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Erduran'ın üzerine mermer kütlesi düştü. Ayaklarından ve karın bölgesinden yaralanan Erduran, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Soner Erduran kurtarılamadı. Erduran'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title