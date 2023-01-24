Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerine komodin devrilen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerine komodin devrilen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hüral Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, H.K.'nın üzerine evde oynadığı sırada komodin devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.K., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. H.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yenidoğan Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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