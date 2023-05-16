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Üzerine kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Üzerine kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti Olay ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokak'ta meydana geldi.

Üzerine kaya parçası düşen genç hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

Olay ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 yaşındaki Berzan Ökten tarlasını suladığı sırada, üzerine kaya parçası düştü. Taşın altında kalan genç ağır yaralandı, çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan Ökten, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berzan Ökten hayatını kaybetti.

Ökten'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Şanlıurfa Siverek 3. Sayfa Haberler

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