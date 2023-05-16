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Üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

Üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybettiOlay, ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokakta meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 yaşındaki Berzan Ökten tarlasını suladığı sırada, üzerine taş devrildi. Taşın altında kalan genç ağır yaralandı, çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan Ökten, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berzan Ökten hayatını kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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