Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzerine kaya düşen genç hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Çepni Kırsal Mahallesi, Aktepe Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 yaşındaki Berzan Ökten tarlasını suladığı sırada, üzerine taş devrildi. Taşın altında kalan genç ağır yaralandı, çevredekilerin yardımıyla kayanın altından çıkarılan Ökten, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Berzan Ökten hayatını kaybetti.

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