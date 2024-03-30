- Üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde dedesinin evinde tadilat işlerine yardım eden 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya'ın üzerine duvar yıkıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kahya hayatını kaybetti.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kırman Sokakta bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya, dedesinin evinde yapılan tadilat işlerine yardım etti. Tadilat sırasında Kahya'nın üzerine evin duvarı yıkıldı. Kahya ağır şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kahya'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen, Muhammed Enes Kahya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.