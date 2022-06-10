Üzerine düşen kıvılcımları denize atlayarak söndürdü, durumu ağır - Haberler

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Üzerine düşen kıvılcımları denize atlayarak söndürdü, durumu ağır

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Üzerine düşen kıvılcımları denize atlayarak söndürdü, durumu ağır

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çalıştığı esnada üzerine kıvılcım düşen işçi denize atlayarak alevleri söndürdü.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, çalıştığı esnada üzerine kıvılcım düşen işçi denize atlayarak alevleri söndürdü. Durumu ağır olan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde meydana geldi. Gemi Söküm Tesisleri'ndeki bir firmada tersane işçisi olarak çalışan Yıldırım Kipel'in üzerine, yakıt tankı üzerinde çalıştığı esnada kıvılcımlar düştü. Düşen kıvılcımlarla yanmaya başlayan işçi kendisini söndürmek için denize atladı.

Ağır yaralanan Kipel'in Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldığı, buradan da helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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