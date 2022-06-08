Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı - Haberler

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Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştıELAZIĞ Elazığ'da üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan şahsı, polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.

Benzini önce içti ardından üzerine dökerek kendini yakmaya kalkıştı

ELAZIĞ Elazığ'da üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalışan şahsı, polis ve itfaiye ekipleri ikna ederek vazgeçirdi.

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesi Belediye İş Merkezinin 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu iddia edilen S.B., önce benzini içti ardından üzerine döktü. Kendini yakacağını söyleyen şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bir süre konuşarak şahsı ikna etti. Yarı baygın şekilde aşağı indirilen şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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