Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı - Haberler

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Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik Potasyum Hidroksit sıçrayan işçi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik Potasyum Hidroksit sıçrayan işçi yaralandı. Vücüdunun yüzde 60'ında 2. Derece yanıklar oluşan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Ömer G. (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazandan püsküren kimyasal işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından işçi yanık ünitesine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kimyasal, İnegöl, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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