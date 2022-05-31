Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı - Haberler

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Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, forkliftin üzerine yüklenen ahşap paletler, çalıştığı esnada O.A. isimli işçinin üzerine devrildi.

Yaralanan işçi O.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu işçi 3. Sayfa Haberler

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