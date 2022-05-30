Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahsa adli işlem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahsa adli işlem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahsa adli işlem

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek bulunan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek bulunan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada Tepebaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak üzerinde arama yapıldı. M.M. isimli şahsın üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Ruhsatsız Silah Eskişehir Polis 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title