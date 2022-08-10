Üzerinden kamyonet geçen çocuk burnu bile kanamadan kurtuldu Batman Fatih Mahallesi'nde kamyonetin çarparak üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, şans eseri kurtularak ayağa kalktı. Batman Fatih Mahallesi'nde kamyonetin çarparak üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk, şans eseri kurtularak ayağa kalktı. Kazı anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Batman Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı. Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman Fatih 3. Sayfa Haberler

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