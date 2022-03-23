Üzerinde uyuşturucu, tabanca ve sahte içki ile yakalandı

BURDUR (İHA) - Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheli şahsın üzerinde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Burdur'da üzerinde uyuşturucu taşıdığı ihbarı alınan şüpheliyi yakalamak İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldı. Fiziki takip ile izlenen şüpheli A.S.'nin aracı Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyü üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan incelemelerde 100 gram kubar esrar, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 1 litre sahte içki ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa