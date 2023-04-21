Üzerinde uyuşturucu maddeler ile yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da üzerinde eroin ve metamfetamin ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin- Çay karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine motosikletli bir şahıs durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamasında isminin G.Y., olduğu belirlenen şahıs üzerinde arama yapan ekipler 10 gram eroin ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR