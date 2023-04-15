Üzerinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun'da polisin yaptığı üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da polisin yaptığı üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Unutlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine V.K. isimli şahsın üzerinde arama yapmak istedi. Şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 46,50 gram ve 0,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.K. çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN