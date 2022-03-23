Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Afyonkarahisar'da devriye gezen motosikletli polis timleri şüphelendikleri şahsın yaptıkları üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da devriye gezen motosikletli polis timleri şüphelendikleri şahsın yaptıkları üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Sümer mahallesi Damardı sokak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri devriye gezdikleri esnada durumundan şüphelendikleri M.K., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Ekipler aramada ruhsatsız tabanca ile 2 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alınarak, karakola götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title