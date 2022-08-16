Haber : Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Üzerinde bonzaiyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir şahıs üzerinde 5.59 gram bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri aldığı bir ihbar üzerine bir şahıs takibe aldı. E.T., isimli şahsı ilçe merkezinde durduran ekipler yaptıkları üst aramasında şahıstan 5.59 gram bonzai isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Narkotik Hisarcık 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title