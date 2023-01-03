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Uzaklaştırması bulunan şahıs eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evini ateşe verdi

3. Sayfa Haberleri

Uzaklaştırması bulunan şahıs eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evini ateşe verdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evi ateşe verdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada evi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı'nda ikamet eden G.A. ile eve gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., eşi ve çocuğu içeride olduğu sırada kapılarını kilitlediği evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.'yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler

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