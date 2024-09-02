Üye Girişi
Haberler

Uzaklaştırma kararı olan şahıs, eşinin aracının önüne kendi attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kullandığı aracın önüne kendini atarak yaralandı.

Uzaklaştırma kararı olan şahıs, eşinin aracının önüne kendi attı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan eşinin kullandığı aracın önüne kendini atarak yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Nakkaşlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan kadının kullandığı 44 AEM 254 plakalı otomobilin önüne kendini attı. Kadın direksiyonu kırmasına rağmen kurtaramadı ve boşanma aşamasındaki eşine çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs, yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar 3-sayfa Güncel Elazığ

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

Narin'e ne oldu? Muhtar amcanın ardından bir ismin daha evi ve arabasında arama yapıldı

 Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var

Mezuniyet töreninde slogan atan teğmenlere soruşturma mı açıldı? MSB'den açıklama var
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yalan canlı izle! 2 Eylül Kanal D Yalan 2. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! Jurassic Word: Hakimiyet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic Word: Hakimiyet filmi ne zaman, nerede çekildi? Osimhen Galatasaray'a gelecek mi? 1 yıl kiralık transfer olacağı iddia ediliyor Ölümcü Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcü Takip filmi ne zaman, nerede çekildi? Salim Güran kimdir? Narin'in amcası Salim Güran kaç yaşında? Salim Güran tutuklandı mı? CANLI maç izle! (AMEDSPOR KOCAELİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Amed Kocaelispor maçı nereden izlenir? İntikam Vakti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İntikam Vakti filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Yengeç, Aslan burcu yorumu! 3 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Esra Erol'da canlı izle! 2 Eylül Esra Erol HD canlı izleme linki! Esra Erol'da yeni bölüm canlı izle!
title