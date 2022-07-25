Uyuyakalan yaşlı kadın ekipleri seferber etti - Haberler

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Uyuyakalan yaşlı kadın ekipleri seferber etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuyakalan yaşlı kadın ekipleri seferber etti

Aydın'ın Efeler ilçesine kendisinden bir süre haber alınamayan 78 yaşındaki M.M. isimli kadın için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Aydın'ın Efeler ilçesine kendisinden bir süre haber alınamayan 78 yaşındaki M.M. isimli kadın için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın beşinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan M.M.'den bir süre haber alamayan yakınları yaşlı kadının sağlık durumundan şüphe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı kadının uyuyakaldığını tespit etti. Yaşlı kadını sağlıklı bir şekilde karşılarında gören yakınları eve girerken, ekipler de bölgeden normale döndü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

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