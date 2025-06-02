Uyuya Kalan Adamı Dubayla Uyandırma Çabası Kamerada

Uyuya Kalan Adamı Dubayla Uyandırma Çabası Kamerada
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Sultangazi'de cadde üzerindeki merdivenlerde uyuya kalan bir kişi, yoldan geçen bir genç tarafından eline aldığı plastik dubayla uyandırılmaya çalışıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merdivenlerde uyuya kalan adamı dubayla uyandırmaya çalıştı: O anlar kamerada

Uyuya kalan adama duba fırlattı o anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde henüz bilinmeyen bir nedenle uyuya kaldı. Yoldan geçen bir genç ise eline aldığı plastik dubayı fırlatarak şahsı uyandırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Uğurmumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, cadde üzerindeki merdivenlerde uyuya kaldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı gören bir genç, eline aldığı plastik dubayı defalarca fırlatarak uyandırmaya çalıştı. Gencin şahsı uyandırma çabası çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç adamın dubayı fırlatarak yerde yatan kişiyi uyandırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
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