Uyuşturucuyu Üzerine Bantlayan Şahıs Kayseri'de Yakalandı

Uyuşturucuyu üzerine bantladı, polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs, üzerine bantladığı uyuşturucu ile birlikte yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.Y. yakalanırken, yapılan aramalarda da üzerine bantlı şekilde 207 gram narkotik madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.Y. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.