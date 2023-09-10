Uyuşturucuyu saklamak için ayakkabısına özel düzenek yaptırdı Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu Karabük'te 82 adet uyuşturucu hap ve 37.82 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyu saklamak için ayakkabısına özel düzenek yaptırdı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

KARABÜK - Karabük'te 82 adet uyuşturucu hap ve 37.82 gram uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha ve istihbarat faaliyetleri neticesinde düzenlenen operasyonda E.K. isimli şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu saklamak için ayakkabıda özel olarak yapılan düzenek içerisinde zulalanmış 25.31 gram bonzai, 12.51 gram toz halinde Ecstasy ve 82 adet Ecstasy hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.