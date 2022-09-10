Son dakika haber: Peynire sarılmış şekilde 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Peynire sarılmış şekilde 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan otobüste bir çantanın içerisinde peynire sarılı şekilde 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Peynire sarılmış şekilde 2 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan otobüste bir çantanın içerisinde peynire sarılı şekilde 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik TEM Otoyolunda çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde yoldan geçen bir otobüs durduruldu. Özel eğitimli köpeğinin de yer aldığı çalışmada otobüsün bagajında arama yapıldı. Eğitimli köpeğin şüphelendiği çantanın içi araştırıldı. Çanta içerisinden daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram gelen, peynirle sarılmış toz esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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