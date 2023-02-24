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Uyuşturucuyu bulaşık makinesi ve çeyiz sandığına sakladılar

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucuyu bulaşık makinesi ve çeyiz sandığına sakladılar

Iğdır'da jandarma ekibi tarafından bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucular bulaşık makinesi ve çeyiz sandığından çıktı.

Iğdır'da jandarma ekibi tarafından bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucular bulaşık makinesi ve çeyiz sandığından çıktı.

Iğdır İl Jandarma ekipleri, bir evde uyuşturucu bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde arama yapıldı. Arama yapan ekipler, bulaşık makinesi ile çeyiz sandığına gizlenmiş halde 1 kilo 410 gram skunk ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i İran, 1'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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