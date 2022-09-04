Uyuşturucuyu balkondaki asmaya gizlemiş 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Hassa ilçesinde balkondaki üzüm asmasına gizlenmiş 172 gram metamfetamin ele geçirildi. Hatay'ın Hassa ilçesinde balkondaki üzüm asmasına gizlenmiş 172 gram metamfetamin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Akbez Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (23) isimli şahsın evine yapılan baskında, balkondaki üzüm asmasına gizlenmiş 172 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli M.A. gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Hatay Hassa 3. Sayfa Haberler

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