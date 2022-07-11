Uyuşturucuyla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi. Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.T.'yi takibe aldı. B.T. narkotik ekipleri tarafından İlkadım ilçesi derecik Mahallemi polis uygulama noktasında mefamfetamin maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan B.T. polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Narkotik Samsun 3. Sayfa Haberler

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