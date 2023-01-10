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Uyuşturucuyla yakalanan 63 yaşındaki kişi gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucuyla yakalanan 63 yaşındaki kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 63 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 63 yaşındaki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen B.G.'yi (63) kubar esrar ve sentetik ecza ile birlikte gözaltına aldı. B.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

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