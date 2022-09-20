Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi. Adıyaman'da, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde devriye görevli yunus polis ekipleri durumundan şüphelendikleri A.M., ile R.S., isimli şahsı durdurdu. Üst aramaları yapılan şahısların üzerinde 5 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Her iki şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddesi ise muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı - Haberler

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