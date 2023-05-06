Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yolcu otobüsünde 2 yolcunun valizinde 25 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutulandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu. Otobüste yolcu olan 2 şüphelinin valizinde yapılan aramada 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE