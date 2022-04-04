Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince Mart ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince Mart ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 190 şüpheliden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 190 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 2 kilo 535 gram esrar, 1 kilo 658 gram metamfetamin, bin 628 adet ecstacy hap, 9 gram kokain, 47,33 gram sentetik uyuşturucu, 12 tabanca, 7 tüfek, 41 fişek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadelede 19 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Sakarya, Polis, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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