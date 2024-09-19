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Uyuşturucuya Dikkat Çeken Anne, Sorunlu Aileyle Tartıştı

Uyuşturucuya Dikkat Çeken Anne, Sorunlu Aileyle Tartıştı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir anne, oğlunu kötü alışkanlıklara çektiği iddiasıyla sorunlu bir ailenin evini basarak tartışmaya girdi. Tansiyonun yükseldiği olayda, polis ve bekçiler müdahalede bulundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir anne, oğlunu kötü alışkanlıklara çeken arkadaşının evini basarak ateş püskürdü.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde bir anne, evladını uyuşturucuya bulaştırdığını iddia ettiği mahalleye ailesiyle birlikte geldi. Daha önce de defalarca polis baskının yaşandığı ve her gün 15-20 erkekle kalabalık bir şekilde mahalleli ile kavga eden sorunlu ailenin evinin önünde bu sefer de oğlunu kurtarmak isteyen bir anne ve onun yanındaki aile bireyleri tartışma yaşadı.

Vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde anne ve aile üyelerinin söz konusu ailenin evinin önüne gelerek tartışma yaşadığı, bu mahalleden gitmelerini ve gençlerden uzak durmaları gerektiğini söylediler. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği kargaşaya bekçi ve polis ekipleri de müdahale etmekte zorlandı. Evinin önüne gelinen ve her gün onlarca kişiyi mahalleye toplayarak çevre sakinleriyle kavga eden genç, "Ben mi dedim size gelin" diyerek kalabalığın üstüne yürümeye çalıştı. Araya giren bekçiler iki grubun bir araya gelmesini engelleyerek genci evine soktular. Olay anında bir gencin elinde de bıçak olduğu görüldü.

Üzüntülü aile, polis ve bekçiler tarafından yatıştırılırken, şikayetçi olmak üzere karakola gittiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa İlkadım samsun Yaşam Polis Suç

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