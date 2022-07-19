Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucuya bir ayda 144 gözaltı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 Haziran ayında Kütahya genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplamda 144 kişiyi gözaltına aldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2022 Haziran ayında Kütahya genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından toplamda 144 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2022 haziran ayında Kütahya'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla olmak kaydıyla diğer şüpheli serbest bırakıldı. Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ise 125 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

2022 Hazitan ayında Kütahya il merkezi ve ilçelerdeki toplam 84 uyuşturucu madde olayında 102,88 gr. esrar, 94,4 gr. Scanc,0,78 gr. kokoin, 50,4 gr. bonzai, 167,1 gr. metamfetamin, 5 adet ecstasy, 1904 adet sentetik ecza, 1 kök kenevir, 2 adet hasas terazi, 2 adet av tüfeği ve 2 adet fişek ele geçirildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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