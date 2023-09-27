Uyuşturucuya alıştırdığı için bıçaklayıp öldürmüş

ADANA'da ara sokakta tartıştığı Şıhmuz Şaşatlı'yı (48), bıçaklayarak öldüren Uğrucan Kestelli (28), olay yerine yakın bir evde yakalandı. İfadesinde, Şaşatlı'nın, kendisini uyuşturucu maddeye alıştırdığını için öldürdüğünü ileri süren Kestelli, tutuklandı.

Olay, 25 Eylül günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki ara sokakta meydana geldi. Şıhmuz Şaşatlı, yanına gelen Uğurcan Kestelli ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kestelli, Şaşatlı'yı karın, göğüs ve bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şaşatlı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki bir iş yerinin önüne yığıldı. Şüpheli Kestelli ise olay yerinden kaçtı. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şaşatlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'KÜFREDİNCE, BIÇAKLADIM'

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, olay yerine yakın bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, Kestelli'yi gözaltına aldı. Kestelli, Şaşatlı'nın kendisini uyuşturucu maddeye alıştırdığını öne sürerek, 'Bu nedenle aramızda husumet başlamıştı. Olay günü de sokakta görünce tartıştık. Bana küfredince, bıçakladım' dedi.

Uğurcan Kestelli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)