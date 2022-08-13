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Uyuşturucuları atıp kaçarken yakalandılar

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Uyuşturucuları atıp kaçarken yakalandılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerini görünce ellerindeki uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi atarak kaçmaya çalışan 2 kişi yapılan takip sonrası yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerini görünce ellerindeki uyuşturucu maddeyi ve hassas teraziyi atarak kaçmaya çalışan 2 kişi yapılan takip sonrası yakalandı. Yakalanan 2 kişiden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 12 Ağustos tarihinde C.K. (32) ve M.C.K (22) isimli şahısların emniyet güçlerini fark etmesi üzerine ellerinde bulunan nesneyi atarak kaçmaya başladı. Şahısların attığı nesne kontrol edildiğinde; 13.11 gram metamfetamin, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi olduğu tespit edildi. Kovalamaca sonucu yakalanan M.C.K. ifadesinin ardından serbest kalırken, C.K. isimli şahıs Ilıca Mahahallesi'nde bulunan evinden kaçmaya çalışırken yakalandı. C.K. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan işlem yapıldıktan sonra, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Alaşehir Manisa 3. Sayfa Haberler

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