Uyuşturucudan Yakalanan Kadın: 'Keşke 10 Kilo Yakalatsaydım'

Aksaray'da polis ekiplerince uyuşturucudan yakalanan ve "Keşke 10 kilo yakalatsaydım" diyerek pişmanlığını dile getiren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Aralık'ta Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine 37 EZ 432 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Aracın durması üzerine sürücü ve yanında bulunan kadını kimlik ve Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçiren polis, H.T. (33) isimli kadının uyuşturucudan aranması olduğunu belirledi. Bunun üzerine kadın olay yerinde gözaltına alınırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada araçtan inip hastaneye girerken yanındaki polis memuruna "Keşke şöyle 10 kilo falan yakalatsaydım" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Aksaray Polis Merkezine götürülen kadın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY