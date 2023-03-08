Uyuşturucudan serbest kalan şahıs savcının itirazı üzerine tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.İ.'yi metamfetamin adlı uyuşturucu ile yakalayarak gözaltına aldı. Hafta sonu Samsun Adliyesine sevk edilen E.İ., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. E.İ. nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı E.İ.'nin tutuklanması talebiyle itirazda bulundu. İtirazı inceleyen asliye ceza mahkemesi tutuklama kararı verdi. Karar üzerine E.İ., narkotik polisi tarafından yeniden gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan E.İ., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN